Se descubre la razón por la que no vimos ninguna foto de Anna Kournikova embarazada

Después de las muchas especulaciones que han surgido sobre por qué razón no hemos visto ninguna foto de Anna Kournikova embarazada de los mellizos que ha tenido recientemente junto a Enrique Iglesias, parece que por fin el hermano del cantante, Julio José Iglesias, ha revelado el gran misterio.

Esta semana Julio José Igleias celebraba su cumpleaños en una conocida discoteca de Madrid junto a un grupo de amigos. Allí, el hijo de Isabel Preysler dedicó unos minutos a hablar con la prensa. Y además de hablar abiertamente sobre la demanda de paternidad que han interpuesto Javier Santos a su padre Julio Igleisas, el cantante habló sobre su hermano Enrique Iglesias y sobre su reciente paternidad.

Y aunque ya su madre Isabel Preysler desmintió que la tenista y su hijo se hubiesen convertido en padres a través de una gestación subrogada, Julio José vuelve a desmentir esta información y asegura que no hemos visto ninguna foto de Anna embarazada porque ella salía a la calle oculta bajo una peluca. Así lo recoge el portal Informalia: "Eso no es verdad. Yo he visto a Anna embarazada, lo que pasa es que ha estado escondida, en su mundo y más reservada en casa. Incluso se ha llegado a poner pelucas para salir de casa para que nadie la viera".