Aurah Ruiz, desolada ante la no mejora de su hijo Nyan

Aurah Ruiz está desolada viendo como su hijo Nyan no mejora. El pequeño nació con problemas de salud y desde que viniera al mando, hace casi diez meses, no ha salido del hospital.

"No entiendo por qué la vida te ha hecho esto... Con todo lo que has luchado y superado... Que no te deje avanzar. Estás tan triste... Nunca te vi así, tengo el corazón destruido", ha escrito en su Instagram Stories.

A esta triste situación se suma además la mala relación que tiene con Jesé Rodríguez, padre de la criatura, al que le echa en cara continuamente lo poco que se preocupa por Nyan. De hecho en estos días han tenido un polémico desencuentro después de que el futbolista se encargara de hacer público que no le habían dejado ver a su hijo ni cinco minutos, pero ella explicó a través de varios vídeos cómo fue el desencuentro desde su perspectiva.