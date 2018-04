Así de original ha sido el anuncio de embarazo y sexo del bebé de Kate Hudson

Kate Hudson ya no podía ocultarlo más y ella misma ha sido la encargada de anunciar que está embarazada de su tercer hijo. La actriz ha publicado un vídeo en sus redes sociales en la que podemos verla vestida de blanco con un vestido que le marca la tripita.

“Francamente, esconderse es más agotador que hacerlo público”, ha escrito junto a la publicación. Y ha añadido que tanto sus dos hijos, Ryder de 14 años y Bing de 6, como el resto de la familia están locos de contentos.

“Una niñita está en camino”, decía Kate, que se convertirá en madre de nuevo junto a Danny Fujikawa, con el que inició una relación a principios de 2017. La intérprete ha confesado además que las molestias durante los primeros meses de embarazo están siendo peores que en los dos anteriores: “Nunca he estado tan mareada. Si me has visto salir y sonreír y fingir que todo es increíble… ¡estaba mintiendo!”.