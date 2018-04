Paco León confiesa su mayor complejo con su desnudo más reivindicativo

Paco León es uno de los actores más carismático y con más talento del momento dentro del cine español. Además, el actor es muy activo en sus redes sociales y muchas son las ocasiones en las que nos ha sorprendido con imágenes ligeritas de ropa.

Y es que a Paco León le encanta desnudarse. Ahora el intérprete ha protagonizado su desnudo más reivindicativo con una de sus últimas publicaciones en Instagram: "Los cuerpos hay que celebrarlos. Yo cuando estoy feliz me da por desnudarme, hay gente que eso le parece mal, hasta se ofenden".

Pero, además, ha confesado el motivo por el que le gusta tanto posar como vino al mundo. "Algo que nace del complejo que le ha acompañado desde siempre y que ahora ha podido superar: yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida. Pero no por bonito ni feo sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva.... y a quien no le guste que no mire".