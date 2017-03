Nerea Garmendia se desnuda antes del esperado estreno de 'Allí abajo'

Parece que Nerea Garmendia ha querido celebrar por todo lo alto su incorporación a la exitosa serie de Antena 3, 'Allí abajo'. La actriz se despoja de toda la ropa para presumir de su cuerpo desnudo junto a Torito.

Un reportaje de lo más ardiente en el que Nerea saca su lado más sensual. Y es que además de hablar de sus comienzos en el mundo de la interpretación, Torito ha conseguido que Nerea revele algunos de sus secretos más íntimos: "Mi currículum sexual no es ni flojo ni pasado de rosca. Lo justo y necesario para saber cómo son los hombres".

Desde hace años, Nerea mantiene una relación estable con el actor Jesús Olmedo. Un amor que completa a Garmendia día a día: "Una relación muy bonita con un actor y sigo queriéndolo muchísimo". Y no solo eso, sino que Nerea nos ha revelado cuál es el secreto para que siga tan enganchada a su marido después de tanto tiempo, su olor: "Si pudiera hacer un perfume con ese olor, mañana mismo lo patentaba. Mi fantasía sexual sería esnifarme a mi marido entero".

Pero lo más sorprendente de la entrevista ha sido la confesión de una anécdota que nos ha dejado con la boca cual buzón de correos, y es que atentos: ¡Nerea Garmendia rechazó tener una cita con el mismísimo Ryan Gosling!

"Estaba en un gimnasio de Los Ángeles y, de repente, tuve el típico cruce de miradas con un chico. Él se acercó y me preguntó si quería tomar algo. Yo sabía que era actor, pero con tanta sentadilla no lo ubicaba todavía. Los dos estábamos solteros, pero le dije que no al chaval. Aquel chico era Ryan Gosling", revela la actriz de 'Allí abajo'.