David Lafuente nos conquistó a todos durante más de siete años con el grupo Auryn donde se dio a conocer. Ahora, el artista ha hablado para Torito en la revista 'Primera línea' donde ha protagonizado una sesión de fotos muy caliente en la que sale completamente desnudo.

El cantante ha confesado que fue "muy feliz" en su etapa como componente del grupo juvenil, pero también revela que se gentío "muy saturado" cuando la formación decidió separarse.

También ha hablado de su infancia donde cuenta que pasó uno años difíciles pues sufrió bullying en la escuela o que tuvo que ayudar a su familia para salir adelante.

Durante la entrevista David también se destapa en alma pues cuenta muchas cosas privadas que no sabías hasta ahora. Como que se considera una persona "muy independiente" a la que le gusta "que todo fluya poco a poco" y que odia “el romanticismo el primer día” de una relación.

En cuento a sus conquistas declara: "Siempre he ligado por mi cara, pero también he ligado más por mi carisma y mi simpatía que por guapo". Aunque lo que más ha llamado la atención es que durante los tres últimos años que estuvo con Auryn tuvo pareja "pero no se enteró nadie, porque mi vida sentimental siempre ha sido de puertas adentro de mi casa".

Dentro de sus secretos de alcoba, Lafuente no desmiente la leyenda de que está bien dotado ("Mi abuela me vio hace poco en bañador y me dijo delante de toda la familia: "¡Tú vas muy bien dotado!"), afirma que le gusta más hacer el amor por la noche ("soy mucho de vivir de noche") y que lo que más le pone es "la ropa interior de color blanco".

Además, Lafuente reconoce que, en la cama, le gusta que le digan "frases guarras" con las que se viene "muy arriba". "Cuando llego al orgasmo, no sé qué me pasa pero sudo mucho y también grito mucho, parece que protagonizo una película X", dice el músico, quien también cuenta varias anécdotas muy sabrosas de su vida sexual.