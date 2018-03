Las Spice Girls, invitadas a la boda del año donde también podrían actuar

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle sigue causando expectación en todo el mundo y las noticias sobre el gran evento del año vuelan. Y rodeada de todo este revuelo mediático llega un anoticia impactante: todas las Spice Girls han sido invitadas a la boda del Príncipe y Markle.

Así lo ha confirmado la cantante Mel B, una de las integrantes del exitoso grupo, en el programa de televisión británico The Real. En el show, no sólo ha confirmado su asistencia sino que ha dicho que la invitación de la boda venía en una caja y estaba perfecta aunque inmediatamente después tuvo que contener su lengua para no meterse en un buen lío. "¡No voy a decir más! Ya he dicho suficiente", decía intentando zanjar el asunto.

Sin embargo, hubo una última revelación. Cuando las presentadoras le preguntaron si las Spice Girls podrían actuar en la recepción ella sólo ha suspirado y repetido "me van a matar". Algo que se ha interpretado como un sí y que la cantante no se ha molestado en desmentir.

Aún no hay nada confirmado sobre la boda más importante del año pero todo apunta que tanto Beyoncé como las Spice Girls van a hacer una pequeña actuación para los novios. Tampoco se descarta la participación de James Blunt, quien no sólo está invitado a la ceremonia sino que es uno grandísimo amigo del Príncipe desde que coincidieron en el ejército.