La responsable de que el príncipe Harry y Meghan Markle se conocieran

A raíz del compromiso entre el príncipe Harry y Meghan Markle, él confesó en una entrevista que conoció a la actriz en una cita a ciegas que les organizó una amiga. "Nunca había visto Suits ni había oído hablar de Meghan antes, así que me sorprendí gratamente cuando entré en aquella habitación y la vi. Y me dije: De acuerdo, tendré que mejorar mi juego… Me enamoré de Meghan increíblemente rápido. Todas las estrellas se alinearon. Todo fue sencillamente perfecto", confesaba el novio en la entrevista tras anunciar su compromiso.

Ahora sabemos quién fue la responsable de ese encuentro. Aunque la pareja no ha citado su nombre, parece que se trata de Misha Nonoo, una diseñadora británica que tiene vínculos con la Familia Real. Y es que su marido, Alexander Gilkes, estudió en el mimo colegio que los príncipes Harry y Guillermo. De hecho, la diseñadora y su marido fueron invitados a la boda de Guillermo y Kate.

Además, Misha es una de las diseñadoras de cabecera no sólo de Meghan, sino de muchas otras celebrities como Alessandra Ambrosio, Emma Watson, Irina Shayk u Olivia Palermo. De hecho, la actriz lució un diseño suyo en la primera aparición pública con el Príncipe en los Invictus Games Toronto, y Misha lo confirmó con una publicación en sus redes sociales.

Hay que reconocer que la diseñador acertó de pleno al juntar a Harry y a Meghan, quienes ya han anunciado oficialmente su compromiso y cuyo enlace tendrá lugar en el Castillo de Windsor el próximo mes de mayo.