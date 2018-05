La durísima carta que ha enviado el hermano de Meghan Markle al príncipe Harry días antes de su boda

Desde que se anunció su boda con el príncipe Harry, la familia de Meghan Markle no le está poniendo las cosas nada fáciles a la actriz.

Después de que Meghan haya decidido excluir a parte de su familia de su lista de invitados, el hermanastro de la actriz, Thomas Markle, ha decidido enviar una durísima carta al Príncipe días antes de que contraiga matrimonio con su hermana el próximo 19 de mayo.

Una carta que publica en exclusiva el portal In Touch y donde Thomas dedica frases al príncipe Harry tan duras como estas: "Todavía no es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti. A medida que pasa más tiempo para tu boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales. No entiendo por qué no ves a la verdadera Meghan que todo el mundo ve".