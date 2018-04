Las duras acusaciones de la hermana de Meghan Markle sobre el príncipe Harry

Cuando queda justo un mes para la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, la hermana de la novia ha querido mandar un mensaje a Harry en el que le ataca diciéndole que es un inmaduro. La hermana de Meghan, Samantha Markle, ha utilizado su cuenta de Twitter para dar su opinión y ha escrito: "Es hora de madurar, Enrique. Defender la ayuda humanitaria no funciona mientras permites que Meg ignore a los Markle. Es una contradicción. Es hora de que alguien señale que 'el emperador va desnudo'".

Unas palabras que sacan a relucir la mala relación que existe entre los cuñados. Samantha ya había hecho declaraciones sobre el Príncipe antes, pero no solo habla de él sino también de su hermanastra. Samantha acusa a su hermana de ser falsa y de no haberla invitado a la boda.

A estas declaraciones también se suma el medio hermano de Meghan, Thomas Markle Jr. Thomas se lamenta de que su hermana haya invitado a 2.000 personas que no conoce y no a su familia directa: "Sobrino, tíos y amigos desde hace más de 30 años. La familia es la familia". El hermano también ha dicho de Mehgan que: "Meg no es Diana, no es genuina".

Después de estas declaraciones entendemos por qué Meghan igual no invita a sus hermanos a la boda…