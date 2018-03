The Weeknd convierte a Selena Gomez en la protagonista de su nueva canción

The Weeknd se ha convertido en el protagonista del día y no sólo por el lanzamiento de su nuevo trabajo, sino también por quién es la protagonista de la letra de ‘Call Out My Name’, que es como se titula la canción.

Las redes sociales están hiperventilando y no es de extrañar, ya que el cantante hace referencias claras a su relación con Selena Gomez: “Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error”.

Es más, hasta llega a hablar de su trasplante de riñón ya que, recordemos, él mismo se ofreció a donárselo: “Dije que no sentía nada de cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo para salvarte la vida”.

En definitiva, que no es de extrañar que The Weeknd lleve siendo trending topic todo el día. Y es que ojo, también hace alusión a Justin Bieber: “Supongo que yo solo fui para ti una parada en boxes, solo hasta que te decidiste. Has perdido el tiempo”.

Y, para rematar, le lanza esta indirecta: “Disfruta de tu vida privilegiada, porque yo no voy a abrazarte cada noche”, y esta otra: “Cuando estás con él y cierras los ojos piensas en mí”.

Sea como sea, parece ser que el artista deja claro que no le hizo ninguna gracia que, en cuanto rompieron, Selena volviera con Bieber, es más, muchos apuntan a que le dejó por él. Pero, a día de hoy, y tras un par de meses de relación, la cantante vuelve a estar soltera ya que tras su enésima oportunidad con el canadiense, la cosa nunca acaba de cuajar.