El rumor que persigue a Ariana Grande que cambiaría su vida para siempre

Los seguidores de Ariana Grande están convencidos de que la joven estrella está esperando su primer hijo junto a su novio el rapero Mac Miller. Los rumores que nacieron en torno a una broma, en la que comparaban la ausencia de Ariana Grande de las redes sociales con la estrategia que siguió Kylie Jenner, parece que podrían ser ciertos.

La teoría cobra fuerza por varios motivos, entre ellos, la inexistente actividad de la cantante en las redes sociales. Ariana no ha publicado ninguna foto actual desde el pasado mes de diciembre, además la actriz tuvo que cancelar su asistencia a los pasados Brit Awards alegando problemas de salud. Parece que la cantante de 'Side To Side' ha cambiado su forma de vestir, ahora luce prendas holgadas como sudaderas over size. Motivos más que suficientes que hacen sospechar a sus followers.

A esto, se le suman las declaraciones de una persona cercana a Ariana que asegura que la cantante no solo está embarazada, sino que ya ha elegido el nombre del bebé y que está esperando hasta la semana 20 para hacer pública la buena noticia.

Según estas mismas fuentes, la cantante de 23 años habría tomado la decisión de formar una familia a raíz del atentado durante su concierto en Manchester en el que Ariana se replanteó su vida y del que quedó muy afectada. "La actriz se dio cuenta de que la vida es efímera, y que cada día que pasa es más corta" . La fuente, que podría tratarse de alguien del equipo de la artista, asegura al medio The Hollywood Gossip que la actriz puso en orden sus prioridades.

La presión de la prensa y su ansiedad ante el nacimiento se sumaría a las razones por las que la actriz no ha querido compartir aún la noticia. Solo el paso del tiempo confirmará si estamos ante un nuevo miembro de la familia Miller Grande.