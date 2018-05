El precio que tuvo que pagar Beatriz Luengo por formar parte de 'UPA Dance'

Beatriz Luengo se ha sincerado en una entrevista sobre su trayectoria personal, recogida por el Diario.es. Actualmente la cantante y actriz triunfa con su éxito ‘Caprichosa’, un tema que habla de feminismo, pero también ha recordado su paso por ‘UPA Dance’ que, aunque le hizo alcanzar la fama, no fue tan positivo para su carrera profesional.

Y es que aunque, tal y como ella ha relatado, nadie le obligó a presentarse al cásting, sí que le impusieron un tema que le ha marcado de por vida: ‘Sámbame’: "Yo elegí hacer el cásting para el personaje de Lola y entrar en una serie teen. Ahora, UPA Dance sí que me ha hecho daño. Porque yo no lo elegí. Yo no elegí cantar 'Sámbame' en los escenarios porque era parte de la ficción. De hecho, en la misma serie nos daban portazos constantes con esas canciones. Pero, ay, qué graciosas suenan en la radio. En ese momento el pachangueo era lo más, y de repente estábamos vendiendo un millón y medio de discos. Me pesó, la verdad", ha confesado.

Y es que después, cuando intentó abrirse paso en el mundo de la música, aquello le afectó: "Yo intentaba iniciarme como cantautora con mi primer disco y la gente me venía con 'Sámbame'. Fue muy difícil. Ojo, no porque yo desprecie ese género musical, sino porque no era mi propuesta".

Y añade: "A día de hoy soy la compositora de 'La mordidita'. O sea, que no huyo de lo que la gente consume a gran escala ni de las pistas de baile. Huyo de que te impongan una propuesta que no es la tuya", señaló zanjando el tema.