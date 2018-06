El perdón del supuesto nuevo novio de Berta Vázquez, el rapero C. Tangana

El Primavera Sound nos dejaba una de las imágenes más inesperadas de todo el festival, la actriz de 'Vis a Vis', Berta Vázquez, era fotografiada junto al exnovio de la cantante Rosalía, el rapero C. Tangana.

Recientemente, el rapero ocupaba todas las portadas tras el último post que ha publicado a través de sus redes. En él, y tras toda la polémica generada en torno al también rapero Valtonyc, que se encuentra huido de la justicia tras ser condenado por calumnias contra la Familia Real española, C. Tangana ha decidido pedir perdón tras las declaraciones que realizó sobre la realeza: "El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele".

Después de una comida familiar, con regañina de su madre incluida, C. Tangana ha lanzado una publicación a través de Instagram donde se disculpa por estas palabras.