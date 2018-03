Niall Horan confirma que los chicos de One Direction volverán a reunirse

Niall Horan está inmerso en la promoción de su primer tema en solitario, Louis Tomlinson está trabajando en su carrera musical sin One Direction, al igual que Liam Payne, y Harry Styles está probando suerte en el mundo de la interpretación. Pero parece que sus nuevos caminos profesionales no son un impedimento para volver a reunirse y subirse juntos de nuevo a un escenario.

Fue Niall Horan el que anunció que no era un adiós definitivo, y es él mismo el que ha vuelto a hablar de una posible reunión de los chicos de One Direction. "Definitivamente va a suceder, ¡por supuesto!", comentó el cantante en su paso por 'Cirugía Smallzy' de Nova el pasado 14 de febrero. Desde luego que la vuelta de One Direction será todo un momentazo para sus fans, que están deseando poder disfrutar de nuevo de sus ídolos. Pero al parecer, aún no hay una fecha fijada para el encuentro. "Cuando suceda no lo sé…pero va a ser bueno", comentaba Niall emocionado.

Además, aprovechó su paso por el programa para recordar los inicios de la banda en 2010, cuando el programa británico 'Factor X' cambió sus vidas por completo. "Era la parte más grande de nuestras vidas", recordó Niall refiriéndose a él y al resto de sus compañeros, incluido Zayn Malik.