Miley Cyrus rechaza su época de Hannah Montana con su mensaje más duro

Aunque para toda una generación Hannah Montona sea uno de los mejores recuerdos de su infancia, para la protagonista de la ficción de Disney, Miley Cyrus, llegó a convertirse en toda una pesadilla.

No es nuevo que Miley ha rechazado muchas veces la vida que tuvo que llevar durante estos años, siendo solo una niña, por las exigencias que conllevaba la fama de ser Hannah Montana. Como consecuencia de esto, la cantante pasó por otro momento muy criticado tras el cambio radical que dio al querer mostrar que nada tenía que ver con ese personaje.

Se volvió rebelde, tuvo problemas con las adicciones y su vida se terció un tanto más oscura. Pero, ahora Cyrus ha demostrado que es una artista con mucho talento y que se ha ganado a pulso su hueco en esta industria.

Aunque, la diva sigue sintiendo rechazo por todo aquello que tiene que ver con la serie de la niña artista. Algo que acaba de demostrar con el mensaje más duro que ha enviado a través de sus redes sociales.

Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram Stories donde aparece la portada del New York Times en la que se disculpaba por unas fotos que iban a salir de ella semidesnuda: "La televisiva Hannah se disculpa por sus fotos casi desnuda", rezaba el titular.

Sobre esta portada Miley ha querido dejar claro que no lo siente en absoluto con "I´m not sorry" a la vez que deja claro que tuvo que pedir perdón debido a una serie de presiones. Para terminar diciendo: "Fuck you #10YearsAgo".