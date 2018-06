Luis Fonsi, muy orgulloso de la madura decisión de su hija

Luis Fonsi ha compartido a través de sus redes sociales uno de los últimos actos que ha hecho su hija con la española Agueda López, Mikaela, que lo ha llenado de orgullo.

Y es que la pequeña ha querido hacer algo por todos aquellos niños que tienen cáncer por lo que ha decidido donar su larga melena. Así lo ha comentado el artista con una imagen de la pequeña sosteniendo su coleta en la mano:

"Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cáncer pero no sabía cómo. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa. Humanidad, corazón y nobleza. Eso eres hija mía. Te amo. ❤", escribía Fonsi.

Por su parte, la madre de la pequeña también ha escrito lo orgullosa que está de su hija a la vez que publicaba más imágenes del momento en el que se ha cortado el pelo: "Ay Mika... Yo sé cuánto amabas tu pelo largo pero también se lo feliz que te hacía poder compartirlo ‘con un niño como los que salen en la tv con papá para que no estén tristes’. Tú pelo crecerá de nuevo, pero para mí hoy te ves más bella que nunca. Eres es el ejemplo más puro de nobleza y buen corazón. Decirte que TE AMO hoy se me queda corto. Gracias @fundacioncabecitasrapadas por permitirnos ayudar. Ayudar es una bendición y una oportunidad que Dios nos da. ❤".