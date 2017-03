JUSTIN BIEBER, ADELE Y ENRIQUE IGLESIAS ENTRE LOS TRIUNFADORES DE LA NOCHE

Anoche se celebraron los iHeartRadio Music Awards 2017 donde Katy Perry acaparó todos los flashes, no sólo por su radical cambio de look sino también por ser su primera aparición pública tras su ruptura con Orlando Bloom. La cantante compartió protagonismo con los grandes premiados de la noche ya que Justin Bieber fue elegido Mejor Artista Masculino del Año y Adele se llevó el de Mejor Artista Femenina. Por otro lado, Justin Timberlake se alzó con Canción del Año por 'Can't Stop The Feeling' y las chica de Fith Harmony se alzaron con los dos premios elegidos por el público: Mejor Canción y Fan Army. Enrique Iglesias también triunfó al ser reconocido Mejor Artista Latino y su canción 'Duele el corazón', Mejor Canción Latina del Año.