La foto de Demi Lovato por la que ha sido acusada de haber recaído en el alcohol

Aunque desde que hace años anunció su adicción a las drogas y al alcohol, Demi Lovato se ha convertido en todo un referente de superación y un ejemplo a seguir para muchos. Pero recientemente la actriz y cantante ha visto como se desataban todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de una recaída.

Hace pocos días Demi se reunía con algunos de sus compañeros de la factoría Disney, y allí fue fotografiada sujetando una bebida por la que ha sido muy cuestionada.

Fue una usuaria de las redes la que publicó la imagen junto a este comentario: "@DDLovato No quiero ser hater ni criticarte pero podrías explicar esto al menos, por favor. A todos los que probablemente se van a molestar y poner a la defensiva, no intento cuestionar la sobriedad de Demi porque le tengo mucho respeto. Simplemente me pareció extraño".

Tras esta publicación, la cantante no dudó en contestar a esta usuaria: "No tengo que defender nada, pero era Red Bull".