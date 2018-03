El dardo envenenado de la hermana de Zayk Malik a Gigi Hadid

Esta semana nos levantábamos con la noticia de la sorprendente ruptura de Zayk Malik y Gigi Hadid después de dos años de relación. Zayk hacia publica la ruptura a través de Twitter, una ruptura por lo que se podía interpretar por sus palabras ha sido de manera amistosa "Tengo un gran respeto y admiración por Gigi como mujer y como amiga".

Pero esto podría no ser así, la hermana de Zayk, de 15 años, ha compartido una foto con un dardo envenenado que iba dirigido inconfundiblemente a su ex cuñada Gigi Hadid. La foto, en la que salían los tres haciéndose un selfie durante Navidad, llevaba por título: "La gente horrible no llega a ningún lado".

Pero las critica han ido aún más lejos, la hermana del excantante de 'One Direction' publicó otro mensaje en el que le mostraba a Zayk todo su apoyo, en el que le animaba a ser feliz y a olvidar lo que pasó. Minutos después de publicarlos, los mensajes han sido borrados, tal vez por recomendación de su hermano.

Queda claro con estos mensajes que la relación entre Zayk y Gigi no sea tan idílica como han querido hacernos saber, y ha sido la hermana de Zayk quien lo ha dejado entre ver.