El cantante Luis Miguel tiene una erección en pleno concierto

Luis Miguel ha visto como su popularidad ha vuelto a alcanzar niveles estratosféricos después de que se estrenara en Netflix una serie sobre su vida 'Luis Miguel, La Serie'. La serie basada en hechos reales cuenta, entre otras cosas, sus relaciones sentimentales o situaciones familiares hasta ahora desconocidas. Además, desde su estreno en abril las reproducciones de sus canciones han crecido un 200%.

La serie coincide con la gira que 'El Sol de México', como se le conoce popularmente, está realizando por México y Estados unidos y que le llevará a ocho ciudades españolas durante este verano.

Fue precisamente en uno de los conciertos de la gira de su nuevo disco 'México por Siempre', cuando el cantante sufrió una inesperada erección. Luis Miguel, que no podía creerse lo que le ocurría, no paró de tocarse los pantalones para evitar que el público se diera cuenta. En un intento de pasar desapercibido, el cantante se desplazó hasta la esquina del escenario pero todo su esfuerzo fue en vano porque su situación fue más que evidente para los asistentes que no podía parar de reírse.

Fue entonces cuando Luis Miguel hizo lo mismo que el público y se tomó la situación con humor. El momento fue grabado por una de las fans que se encontraban en el concierto. El vídeo, que está colgado en Youtube, ha alcanzado miles de reproducciones en pocas horas.