Ariana Grande revela los motivos reales por los que ha roto con Mac Miller

Tras los muchos rumores que han surgido que aseguraban que Ariana Grande había roto con Mac Miller porque había comenzado una relación con el cómico Pete Davinson y después de que un usuario de Twitter asegurase que lo que le estaba pasando a Mac Miller era "la cosa más desgarradora que está pasando en Hollywood", Ariana ha decidido pronunciarse.

"No soy una niñera ni una madre y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Lo he cuidado y he intentado apoyarlo en su sobriedad y recé por su estabilidad durante años (y siempre lo haré), pero avergonzar y culpar a las mujeres por culpa de la incapacidad de un hombre para librarse de su mierda es un gran problema. Dejemos de hacerlo, por favor. Yo no conté lo duro y siniestro que era cuando estaba ocurriendo, pero lo fue", explicaba la cantante tras las muchas acusaciones.