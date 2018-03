El topless de Bella Hadid que ha causado furor en Instagram

Sin duda las hermanas Hadid son las chicas del momento. Tanto Gigi como Bella pueden presumir de tener una carrera consolidada en el mundo del modelaje que parece que no tiene frenos por el momento. La mayoría de los diseñadores más consagrados han querido contar con ellas para sus desfiles y muchas prestigiosas marcas recurren a las hermanas para promocionar sus productos, y se han convertido en dos de las modelos más cotizadas, junto a su gran amiga Kendall Jenner.

Esta fama que las respalda, ha permitido que se conviertan en personajes públicos muy influyentes, sobre todo en los más jóvenes, y por eso no dudan en unirse a movimientos con los que pretenden concienciar a sus seguidores, como la reivindicación femenina 'libera el pezón'. No es la primera vez que vemos a Bella en topless para alguna portada o para alguna sesión, pero esta vez ha ido un paso más allá y además de posar con poca ropa y con los pechos al aire ha conseguido que Instagram no censure su foto.

La modelo ha posado para la revista Love como portavoz del movimiento 'Free the nipple' dejando su pecho al descubierto y ha querido compartirlo con sus seguidores. La publicación mencionada anteriormente ha compartido una imagen en sus redes sociales donde se puede ver a la maniquí en el making off de la sesión con un sexy conjunto de estampado floral y con un pezón descubierto y el otro tapado por el sujetador. Para evitar que la imagen desaparezca de las redes y sea censurada por la plataforma, han decidido tapar con un corazón el pezón que queda al aire.