Las Perlas en el Día de Tu Boda

Muchas novias, lo tienen claro ya sea por tradiciones, costumbres, o aspectos sentimentales.

Pero a la hora de elegir, hay que multitud de opciones en el mercado, dependiendo del vestido de la novia, escote, peinada, tono de piel, etc.

Una de las elecciones más elegidas, pero a la vez, más descartadas por su simbología popular son las PERLAS .

Las culturas, y las tradiciones, esconden una superstición entorno a las Perlas y las Bodas, ¿Usar perlas el día de tu boda es de mala suerte? Según diferentes culturas, las perlas dan mala suerte a las parejas recién casadas, por su forma recuerdan a lágrimas, y su recuerdo hace que se diga que las novias que luzcan perlas el día de su boda lloraran durante su matrimonio, siendo éste infeliz.

En cambio en otras civilizaciones, las perlas son muy queridas, por su relación con el amor, ya que son portadoras de AMOR Y BELLEZA, cualidades del Afrodita la Diosa del Amor.

Como comprobaras, hay mil supersticiones dependiendo a que tradición o cultura nos remitimos, pero dejando a un lado, las simbologías, las PERLAS sobre sobre todo en Pendientes de Novia, son todo un clásico para tu boda perfecta.

Tengo que decir que las perlas me encantan… para los looks diarios, pero en bodas, tanto para joyería, pendientes, collares, para la decoración, etc. eso si todo en su justa medida.

Para novias más clásicas y tradicionales, las perlas aportan a tu look un estilo Chic, romántico y actual, obtenido como resultado un look nupcial, más a moderno.

Las perlas, sobre todo en decoración, son todo un elemento que no puede faltar, en las bodas vintage.

Elegantes y una de las cualidades más importantes de las perlas es lo fácil que se adaptan a cualquier look, desde novias más clásicas y tradicionales, a novias más atrevidas y modernas.

Desde los pendientes, a collares interminables, a elegantes gargantillas, pasando por zapatos, decoración de sencillas mesas a tartas decoradas con perlas.

Si en el día a día, causan furor para los looks más casual, en la pasarela, ya desde hace unos años los diseñadores les han empezado a dar su espacio para ser una de las opciones para el gran día.