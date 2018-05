Mila Kunis, tras los pasos estilísticos de Amaia Salamanca

Hace unas semanas se lo vimos a Amaia Salamanca, y ahora ha sido Mila Kunis la que ha caído rendida ante el que está llamado a ser el peinado del verano. La actriz lució su nuevo look durante la alfombra roja de los Premios Billaboard y no dejó indiferente a nadie.

Con un conjunto de top y falda en negro y un beauty look metalizado, Mila sorprendía a todos los asistentes con su nuevo flequillo despuntado. La mujer de Ashton Kutcher no ha dudado en cortarse el pelo y lucir un estilo que le hace resaltar sus atractivos rasgos.

Mila Kunis | Gtres

La actriz, que hasta hace un mes lucía la melena larga, también se ha atrevido a cortarse el pelo estilo bob. El encargado de este nuevo look ha sido su peluquero Chad Wood, que ha compartido con sus seguidores su creación, y ha asegurado que el peinado va a arrasar no solo este verano, si no todo el año: "Flequillos y 'Bobs' va a ser la tendencia, estoy seguro".

Pues ya lo sabes, si quieres marcar tendencia como nuestras celebrities este verano, ¡córtate el flequillo!