El increíble cambio físico de la cantante Tamara

La cantante Tamara ha sorprendido a sus seguidores con su increíble cambio físico. Tras publicar unas fotos en su perfil de Instagram, sus fans se hacían eco de la radical trasformación de la artista, aunque ella lo ha negado.

"No os preocupéis todavía no me he operado de nada, tampoco me puse labio. Solo que hay unos maquillajes espectaculares hoy en día y unos filtros en Instagram que son maravillosos!!!! Gracias tamaristas por vuestros piropos y ese apoyo incondicional que es muy importante para mi en este día!!!! Besos!!!!”, ha escrito en sus redes.

Sea por lo que sea, lo que está claro es que Tamara está cambiada. No hay más que echar la vista atrás en su perfil de Instagram para darnos cuenta de que ya no luce como antes…