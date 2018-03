Gigi Hadid y Zayn Malik han anunciado una triste noticia

Gigi Hadid y Zayn Malik han roto después de dos años de relación, una noticia que ha sorprendido a muchos pues parecían una de las parejas más consolidadas del panorama celebritero. La pareja lo ha anunciado a través de sus perfiles de Twitter en los que han escrito unos comunicados oficiales, cada uno el suyo, en los que se han dedicado unas bonitas palabras de despedida.

"Gigi y yo hemos tenido una relación increíble, valiosa y divertida y siento un gran respeto y adoración por ella como mujer y amiga. Tiene un gran corazón. Quiero agradecer a todos los fans por respetar esta importante decisión y nuestra privacidad durante este momento, esperemos que estas noticias os lleguen por nosotros primero. Os queremos. xZ", escribía el cantante en su cuenta de Twitter para informar a sus seguidores.

Por su parte, la modelo también ha querido dirigirse a sus seguidores para explicarles cuál es su nueva situación. "Los comunicados sobre rupturas normalmente resultan impersonales porque no hay una manera de poner en palabras lo que dos personas viven juntas en dos años… No solo en una relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que Z y yo hemos compartido. Le deseo todo lo mejor y seguiré apoyándolo como un amigo al que quiero y por el que siento un gran respeto. Y, de cara al futuro, lo que tenga que ser será. Xg", escribía la modelo en su cuenta de Twitter.

Los dos aseguran que siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro y la modelo no cierra la puerta a una posible reconciliación en el futuro.