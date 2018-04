Bella Hadid se pronuncia para aclarar los rumores sobre una posible reconciliación con su exnovio The Weeknd

Después de que varias fuentes asegurasen que Bella Hadid y The Weeknd habían sido vistos besándose en el Festival de Coachella, la modelo ha querido utilizar las redes para desmentir esta información.

Aunque muchos aseguraban que la modelo y el cantante se habían dado una nueva oportunidad, Bella ha querido dejar claro que con la mujer con la que el canadiense se besó en Coachella no era ella.

¿Quiere esto decir que Bella confirma que The Weeknd ligó en Coachella y no fue con ella? El cantante fue fotografiado disfrutando del festival con una exnovia de Justin Bieber, Chantel Jeffries. ¿Qué le pasada a The Weeknd con las ex de Bieber?