El aplaudido mensaje de Chenoa a cara lavada y sin filtros

Chenoa ha publicado una foto en su Instagram que ha sido muy aplaudida por sus seguidores. En ella aparece a cara lavada y sin filtros, acompañando además la instantánea de un reivindicativo mensaje que ha recibido miles de me gustas.

“A cara lavada y #sinfiltros os dejo besazos, mañana os veo #Feriadellibro #Madrid 19:00 a 21:00 hrs caseta 46”, y ha añadido: “Reconozco q me ha costado reconocerme sin tanto filtro jajajajajajajaja #esloqhay y #hayqquererse así me reconocereis mañana en la caseta jajajajajajaja no vayáis a pasar de largo... Feliz finde mi gente bonita”.

Sus fans no han tardado en alabar su físico y en apoyar sus palabras. ¡Brava Chenoa!