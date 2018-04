Tristan Thompson vuelve a las redes sociales tras su infidelidad a Khloé Kardashian

Desde hace unas semanas no se habla de otra cosa en Hollywood que no sea la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian durante su embarazo. La polémica salió a principios del mes de abril tras publicarse un vídeo donde se le veía claramente siendo infiel.

Desde entonces, poco se ha sabido del jugador de baloncesto hasta ahora que ha vuelto a sus redes sociales donde ha hecho la primera publicación en Instagram desde el escándalo. En la instantánea aparece él durante el último partido que jugó en la NBA con su equipo, Cleveland Cavaliers, donde ganaron.

"¡¡¡QUÉ ATMÓSFERA EN LA Q !! BIEN GANADO #OnToTheNextOne", escribe junto a la instantánea.

Esta publicación llega justo después que su cuñada, Kim Kardashian, haya hablado por primera vez sobre el tema en televisión. Unas declaraciones en las que no quiso pronunciarse sobre Tristan por respecto a su sobrina True, recién nacida.

Por otro lado, una fuente cercana al jugador de la NBA ha comentado a HollywoodLife que Thompson está enfadado porque se ahora solo lo conocen por su relación con Khloé en lugar de por su profesión: "Tristan está enojado porque ahora es más conocido por sus citas, y supuestamente engañando a Khloe Kardashian, que por jugar al baloncesto".

Y añade que está preocupado porque no ha estado en su mejor momento físico: "Tristan no ha estado en forma esta temporada, realmente no se ha recuperado por completo de haberse desgarrado el músculo de la pantorrilla el año pasado, y está preocupado de que su carrera esté en una espiral descendente".