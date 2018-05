Las tremendas acusaciones de Hilary Duff que podrían traerle muchos problemas

Seguramente que cuando Hilary Duff utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente a su vecino no pensaba que sus palabras iban a generar tanto impacto.

La actriz utilizó sus redes sociales para mostrar la frustración que tiene por la mala relación que mantiene con uno de sus vecinos.

"Hago un llamamiento a todos los neoyorquinos con vecinos gilipollas. Estoy abierta a cualquier consejo que me deis. Mi vecino se pasa toda la noche fumando tabaco y marihuana. Mi casa apesta. En serio, ¿qué hago?", dijo la actriz en su Instagram Stories.

Además, Duff lanzó otras publicaciones donde aseguraba: "Sabemos que tus padres te pagan el alquiler. Sabemos que no has trabajado un solo día en tu vida. Qué bonito eso. Ten un poco de respeto hacia los vecinos que trabajan duro para poder vivir en este edificio. No seas un capullo, tío, ¡y tira la basura!".

Ante tales acusaciones, y según recoge en exclusiva Page Six, el vecino, Dieter Addison, ha anunciado al citado medio que tomará medidas legales contra ella: "Estoy recibiendo muchos mensajes de odio y amenazas de sus fans. Es tan grave que voy a tener que contratar a un guardaespaldas. Vengo de una familia alemana muy reservada y vamos a contratar varios abogados".