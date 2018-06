Tommy Lee y su hijo Brandon Thomas protagonizan una tremenda bronca en redes sociales en el Día del Padre

Tommy Lee no tuvo pelos en la lengua a la hora de despotricar sobre sus hijos en su felicitación a su padre durante la celebración del Día del Padre a través de las redes sociales. Sus duras palabras causaron un efecto rebote en su hijo Brandon Thomas, el mayor de los dos que tiene con su exmujer, Pamela Aarderson.

Tommy Lee defendió los valores que su padre le había inculcado y que él mismo había tratado de transmitir a sus hijos, pero sin éxito: “Me enseñó a apreciar mis posesiones y a ser agradecido por todo lo que había recibido. A veces la he jodido, pero siempre he sabido recuperarme. Cuando tuve un hijo, mi primer hijo, quise inculcarle esas mismas virtudes. A veces siento que he fracasado como padre, porque mis hijos no aprecian el valor de las cosas. Si rompen algo no les importa porque en nada tendrán algo nuevo; si hieren a alguien no importa porque un montón de gente les dirá que todo está bien. Nunca quise esto para mis hijos. Y sé que no tengo toda la culpa, porque su madre tiene mucho que ver con todo esto, permitiendo el mal comportamiento y comprándoles cosas cuando no se habían portado bien. Pero supongo que siempre que esperé que al final acabarían siendo amables. Los quiero de verdad, no me malinterpretéis, pero tío, a veces es realmente duro ver a tus hijos crecer sin principios morales. Nada puede prepararte para la paternidad… Amo a mis hijos, pero pueden ser unos gilipollas también… y esa es la verdad".

Aunque Brandon no sigue a su padre en Instagram, su respuesta no tardó en llegar: "¿Recuerdas lo que sucedió la última vez que soltaste esta mierda? Buenas noches. Tienes que estar ahí para poder decir que eres padre, tiarrón. Si piensas que somos tan malos (y puedo asegurarte que no lo somos) tal vez deberías haber aparecido más veces en nuestros cumpleaños y en nuestros partidos de baloncesto. Alguien como tú nunca hubiera podido educar a un hombre como yo. Una vez más hablando mal de nuestra familia. ¿Quién coño eres? Simplemente avanza, tío. Todos lo hemos hecho. O tendrá que ponerte a dormir otra puta vez".

Y, por si esto fuera poco, compartió poco después un vídeo en el que Tommy Lee aparecía tirado en el suelo, en calzoncillos y aparentemente inconsciente. Junto a las imágenes, Brandon escribió: “Pareces un poco dormido aquí, Tommy”, y es que la vida del líder de la banda Motlëy Crüe siempre ha estado ligada al alcohol y las drogas.

La prometida de Tommy Lee, Brittany Furlan, quiso mediar en el conflicto de forma pública e increpó a Brandon a diciéndole: “Brandon, esto es demasiado. Tu padre te quiere y tú quieres a tu padre. Por favor, para. Todo el mundo está herido. Es suficiente”. Finalmente Brandon acabó borrando el vídeo, aunque siga pululando por las redes sociales.