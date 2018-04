Sarah Jessica Parker recula en su pelea con Kim Catral

La serie Sexo en 'Nueva York' duró seis años pero parece que la guerra entre sus dos de sus protagonistas la iba a superar. Cuando parecía que ya no iba a haber más cruce de acusaciones entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, 'Carrie' se ha vuelto a pronunciar y ha hablado, otra vez, de su relación con 'Samantha'. Aunque esta vez para negar su mal rollito.

En una entrevista para Volture, Sarah afirma que: "Nunca hable de una pelea de gatas, porque no existió una pelea de gatas". La actriz asegura que se ha exagerado su mala relación con Kim y que tiene en mucha estima el trabajo de su compañera.

Además, Sarah insiste en que "no tendría una pelea con nadie en público" y llega a firmar que nunca se ha llevado mal con Kim: "Quiero recordar a todos que había cuatro mujeres en el plató y que pasé casi el mismo tiempo con todas ellas, así que no era cosa de dos mujeres que no se llevaban bien".

Sobre la negativa de Kim a participar en la tercera película de la saga, Sarah ha comentado: "Si eligió no grabar la tercera película, no hay mucho que pueda hacer para cambiar su opinión y hay que respetarla. Es lo único que he dicho al respecto". Además Sarah no descarta que, aunque Kim no aparezca, la tercera película vea la luz.