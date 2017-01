23 edición DE LOS PREMIOS DEL SINDICATO DE ACTORES

Los Ángeles extendieron su alfombra roja para albergar la 23 edición de los SAG Awards (los conocidos Premios del Sindicato de Actores). Una gala donde 'Fences' y 'The Crown', con dos galardones por cabeza, fueron las grandes vencedoras de la noche. Un sinfín de caras conocidas deslumbraron con sus mejores looks sobre la alfombra roja. Sofía Vergara, Kaley Cuoco, Kirsten Dunst, Sophie Turner, Maisie Williams… ¡Descubre qué looks eligieron para convertirse en las reinas de la 'red carpet'!