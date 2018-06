Las palabras de Amal que han hecho llorar a George Clooney

George Clooney ha sido homenajeado por el American Film Institute. Una noche donde el famoso actor de Hollywood acudió acompañado de su guapa esposa Amal Clooney, que estaba impresionante con un vestido rosa de Prada.

Durante el evento, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el matrimonio protagonizó varios momentazos con los que se convirtieron en los auténticos protagonistas de la noche.

Antes de recoger su premio, Amal y George se fundaron en un beso de película.

George Clooney y Amal | Gtres

Además, la abogada dio un emotivo discurso con el que consiguió emocionar a su atractivo marido: "Algunas cosas que quizás no sepáis sobre él. Primero, es un caballero. Es un caballero en todo el sentido de la palabra y de una manera que parece tan rara en estos días e incluso obsoleta. Todos los que lo conocen, incluso aquellos que se oponen a él políticamente o que se han enfrentado a él profesionalmente, le dirán que no ha olvidado sus modales de Kentucky. Por lo que me dicen los que le rodean, siempre se preocupa por los más vulnerables. Aunque George modestamente atribuye gran parte del éxito que estamos celebrando aquí a la suerte, creo que es el talento y su increíble carácter lo que lo trajo aquí".