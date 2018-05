El motivo por el que la mejor amiga de Kylie Jenner ha decidido no ver más a su hija Stormi

Durante estos últimos años Jordyn Woods ha demostrado que es una amiga auténtica fiel a Kylie Jenner. Antes, durante y después de convertirse en madre de Stormi, Kylie ha contado con la ayuda incondicional de Jordyn. Pero el final podría estar cerca…

No, no es que las BFF más famosas de Instagram se hayan enfadado y no vayamos a verlas juntas nunca más sino que Stormi ha conseguido despertar un instinto maternal en Jordyn que ni ella misma esperaba tener ahora.

Así lo revelaba la mejor amiga de Kylie a través de su cuenta personal de Twitter: "No puedo salir más con Stormi porque pensaba que no iría a más, pero cada día es más adorable y creo que estoy sintiendo algún tipo de fiebre".