Kendall Jenner aclara definitivamente todos los rumores sobre su supuesta bisexualidad

Desde hace tiempo Kendall Jenner ha estado rodeada de habladurías donde se cuestionaba su supuesta bisexualidad. Unos rumores con los que la modelo ha decidido terminar pronunciándose sobre este tema en la última entrevista que ha protagonizado para Vogue.

"Creo que es porque no soy como todas mis otras hermanas, que dicen: '¡Aquí estamos yo y mi novio! Y a mí nadie me vio con un hombre. Siempre hice un esfuerzo adicional por ser discreta con los chicos, sigilosamente todo el tiempo. No quieres parecer verte loca", responde Kendall.

Pero si todavía la cosa no quedaba clara del todo, el periodista preguntó a Kendall directamente si le gustaban las mujeres: "No creo tener un hueso bisexual o gay en mi cuerpo, ¡pero no lo sé! ¡¿Quién sabe?! Pero nunca he estado antes con una mujer".