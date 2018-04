Las imágenes de Zayn Malik y Gigi Hadid que podrían estar avisándonos de su regreso

Zayn Malik y Gigi Hadid, la que fuera una de las parejas más atractivas del panorama internacional, rompieron su relación en marzo. Desde entonces muchas han sido las noticias relacionadas con la pareja, desde posibles romances de Gigi a la importante decisión de Zayn Malik para olvidar a la modelo.

Pero ahora, dos meses después, un vídeo en exclusiva de Hollywoodlife.com podría revelar una segunda oportunidad para la pareja. En las imágenes se puede ver a Gigi y a Zayn juntos en las calles de Nueva York en un ambiente de lo más relajado.

Aunque en el vídeo no se puede ver, testigos del momento aseguran que: "Zayn le dio un beso en la mejilla a Gigi". Un gesto de cariño que deja ver la buena sintonía que aún existe entre los dos. Fuentes cercanas al cantante aseguran que Zayn no puede, ni quiere, olvidar a la modelo y que de no poder volver a estar juntos estaría dispuesto a mantener con ella solo una bonita amistad, ya que solo ella "le conoce de verdad y sabe cómo calmarle".