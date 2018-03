Gabourey Sidibe habla por primera vez sobre su drástica pérdida de peso

Gabourey Sidibe alcanzó la fama mundial por su papel en la película ‘Precious’, pero tener éxito no hizo que todo fuera bueno, puesto que eran muchas las críticas que recibía por su peso. Esto le llevó a estar muy acomplejada e, incluso, a tener bulimia, hasta que un día decidió cambiar el chip.

Esta es la historia que cuenta en su libro ‘This is just my face: try not to stare’, del que la revista People ha sacado un adelanto. Ahora la intérprete no teme hacerse selfies ya que se hace uno cada día, y todo gracias a que el año pasado se sometió a una reducción de estómago.

“Simplemente no quería preocuparme”, asegura Gabourey en la publicación. “Mi cirujano dijo que me cortarían el estómago por la mitad. Eso limitaría mi hambre y capacidad para comer. Mi cerebro también cambiaría y querría comer más sano. ¡Mi larga relación con la comida tenía que cambiar!”, escribe en su libro.

Aunque no ha querido revelar cuántos kilos ha perdido hasta el momento, sí que confiesa que ahora también recibe la ayuda de un nutricionista y un entrenador personal. “No me sometí a la operación para ser más bella. Lo hice para andar más cómoda con tacones. Hacer volteretas. No quiero padecer dolor cada vez que subo un tramo de escaleras”, declara la nominada a un Oscar.