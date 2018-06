La foto de Kylie Jenner sin maquillaje impacta por revelar un detalle de su cara que muchos desconocían

Desde que su hija Stormi llegase al mundo, Kylie Jenner ha ido poco a poco recuperando su actividad en redes.

Recientemente la pequeña de las Jenner generaba un gran impacto en redes sociales con la última imagen que ha compartido en Instagram. Una instantánea donde Kylie aparece al natural, sin maquillar, con su hija Stormi sobre su pecho.

La foto en cuestión ha sido de lo más comentada por dos aspectos. En primer lugar porque esta imagen sin maquillaje ha desvelado un detalle que muchos todavía desconocían, las pecas de Kylie. Y en segundo lugar, ha llamado mucho la atención que Kylie haya decidido cortar la carita de su hija Stormi en la foto.

Después de que muchos usuarios le preguntasen a Kylie por qué no mostraba a Stormi, la respuesta de Kylie no se hizo esperar: "Sí, corté a mi bebé. No estoy compartiendo fotos de mi niña en este momento".