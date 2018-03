La sorprendente respuesta de Kim Kardashian tras ser criticada por usar Photoshop

Kim Kardashian cuida su figura hasta el extremo. Desde que dio a luz a su segundo hijo Saint West hace dos años, la celebrity se ha sometido a un exigente régimen para recuperar su cuerpo. Pero parece que esto no es suficiente, y Kim recurre al retoque digital para lucir perfecta en sus fotografías.

En una de ellas, Kim aparece vestida con un look de deporte. Con mallas y una sudadera ancha, Kim presume de una cintura estrecha y de unos muslos tonificados. Pero hay trampa. Detrás de la celebrity se puede ver un coche totalmente deformado. El vehículo parece haber sido estrechado, de la misma forma que ha sido estrechada la cintura de Kim.

La publicación ha sido duramente criticada por los seguidores de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' que bromeaban con el mal uso del Photoshop, y comparaban el coche con un platillo volante.

Kim ha mantenido la fotografía retocada y ha asegurado que este error ha sido por culpa de un fan ya que ella simplemente publicó la foto que él ya había publicado hace días a través de sus redes: "¡Tan ridículo! Compartí una imagen que ya había publicado un fan. Sólo añadí un filtro. Parece que este puso el efecto espejo y esas es la razón por la que el coche se ve así".