Colton Haynes cuenta emocionado cómo su madre fallecida se le apareció en forma de conejo

Colton Haynes no levanta cabeza. El actor, conocido por su participación en series como 'Arrow' o 'Teen Wolf', perdió a su madre hace casi un mes. En su momento, Haynes compartió su dolor a través de Instagram y ahora ha vuelto a usar la red social para contar su dolorosa experiencia.

El actor ha subido una foto en la que se puede ver a un conejo al lado de una carretera. En la publicación el actor ha definido su experiencia como "surrealista e increíble" y ha contado cómo creyó que su madre se le apareció en forma de conejo.

Haynes empieza contando que fue a recoger las cenizas de su madre y que se derrumbó: "Me senté en el parking del crematorio y lloré durante tres horas. Me sentí tan paralizado que tuve que irme a un motel y pasar la noche allí. Me quedé dormido abrazando las cenizas tirado en el suelo del baño".

Cuando se levantó y se fue a su casa, Haynes vio al conejo y cuenta que pasaron al menos 20 minutos sin que ninguno de los dos apartara la vista. El actor cree que el conejo era el espíritu de su madre: "Realmente creo que el conejo era mi madre consolándome y diciéndome 'todo va a ir bien'".