Ariel Winter no ha podido morderse la lengua y ha contestado a un hater que había hecho un comentario ofensivo sobre ella. La actriz de 'Modern Family' aparecía junto con todo el reparto de la serie durante un evento en una foto que Sara Hyland subió a su perfil de Instagram.

Una de las seguidoras de Sarah comentaba en la foto: "¿Por qué Ariel parece que siempre tiene sed?". Un comentario que la actriz no ha pasado por alto y que ha contestado de manera irónica: "¡Estaba tan sedienta! No he tomado agua en horas, no me puedo creer que te dieras cuenta de lo deshidratada que estoy solo con ver la foto".

Sarah Hyland, que interpreta el papel de hermana de Ariel en la serie, y que es además gran amiga de la actriz quiso defender a su amiga contestando también al hater: "No me puedo creer que vieran que estabas deshidratada, ¡yo estaba allí y no lo noté! ¿Necesitas agua? En dos minutos te llevo un poco".

Está claro que entre las actrices la realidad ha superado a la ficción y las dos se defienden como dos buenas hermanas.