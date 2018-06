Los actores Laura Prepon y Ben Foster se casan y sorprenden con la primera imagen de su boda

Los actores Laura Prepon y Ben Foster están de enhorabuena tras pasar por el altar este fin de semana. La encargada de dar la noticia ha sido la protagonista de 'Orange is the new black' a través de su cuenta de Instagram.

Laura comunicaba emocionada el notición publicando además la primera imagen tras convertirse en marido y mujer: "¡Recién casados! Gracias por todo el amor y apoyo. ¡Deseándonos a todos nosotros lo bueno!", escribe.

En la instantánea, en blanco y negro, aparece la pareja muy sonriente. Ella con un sencillo y vaporoso vestido blanco con un gran ramo de flores y el pelo suelto. Y él con un peculiar look de pantalón, chaleco, corbata y sombrero.

El recién estrenado matrimonio son padres de una niña llamada, Ella, que nació en agosto. Iniciaron su relación en el 2016 y hace unos meses que llevaban organizando el gran día. Prepon comentó al respecto de su boda que deseaba organizar algo familiar e íntimo aunque era muy difícil hacer la lista de invitados.

"Queremos una boda realmente pequeña, pero tenemos muchas personas que amamos y nos importan. Hacer la lista para tu boda es todo lo que podría causar algunos problemas. ¡Solo nuestro elenco es como, 50 personas! ".