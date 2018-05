El zasca de Georgina Rodríguez a sus haters

Georgina Rodríguez ha decidido plantar cara a sus haters. La modelo está harta de que continuamente le lancen comentarios sobre su aspecto físico y, sobre todo, por el motivo por el que no sonríe en las fotos.

Ahora la novia de Cristiano Ronaldo ha querido mandar un mensaje alto y claro a quienes la critican y constantemente le cuestionan la ‘seriedad’ de sus fotos: “Para todas aquellas personas que no duermen por mi culpa… No sonrío en las fotos por culpa de los brackets… Cuando me los quite posaré sonriendo, jijiji”.

No es la primera vez que Gio desvela su secreto para ocultar los brackets, pero sí la primera vez que lo hace tan tajantemente. Y es que desde que se convirtiera en un personaje público, ha protagonizado algún que otro momento de tensión, como cuando en una entrevista en XL Semanal dijo que había abandonado su Jaca natal “porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no había mucho que hacer”, lo que hizo montar en cólera a los jaquenses.