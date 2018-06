Willy Bárcenas versiona 'Tu canción' de Alfred y Amaia

Willy Bárcenas está pasando por un momento muy complicado después de que sus padres fueran condenados a prisión. Pero ha podido sacar a su madre, Rosalía Iglesias, de la cárcel bajo una fianza de 200.000 euros, por lo que ahora puede respirar un poco más tranquilo, pese a que su padre, Luis Bárcenas, extesorero el PP, no haya corrido la misma suerte.

De ahí que el vocalista del grupo ‘Taburete’ haya deleitado a sus seguidores interpretando ‘Tu canción’, el tema con el que Alfred y Amaia representaron a España en el Festival de Eurovisión.

“Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo”, ha escrito Willy junto al vídeo. Y es que al principio muchos se resistieran, finalmente han caído rendidos a la magia de ‘Almaia’.