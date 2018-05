Vicente, el exnovio de Aitana, recibe un nuevo varapalo

Vicente, el que hasta hace poco fuera novio de Aitana, no pasa por su mejor momento. Después de romper con la extriunfita, a la que cada vez se le relaciona más con su compañero y amigo Cepeda, ahora ha recibido un nuevo varapalo.

Y es que el joven ha sido rechazado en el casting de Operación Triunfo en Barcelona, donde se presentaron más de dos mil aspirantes. Tal y como informaban algunos participantes a través de las redes sociales, Vicente estuvo allí presente pero no con tan buena fortuna como la de su ex, que no sólo llegó a entrar en la Academia sino que quedó segunda finalista del concurso.

Los asistentes quedaron alucinados cuando le vieron aparecer y no dejaron de comentarlo en las redes sociales, afirmando también que había sido rechazado tras la primera prueba. Pero, pese al revuelo causado, Vicente no se ha pronunciado todavía al respecto.