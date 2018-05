La terrible historia de violencia de género que sufrió la madre de Marina de OT

Marina de OT ha querido reivindicar el lema ‘Ni una menos’ y contar la terrible historia de violencia de género que su madre a vivido a manos de su padre. Y es que bajo el hashtag #Cuéntalo, son ya muchas las mujeres que se han atrevido a hacer públicos los malos tratos que han sufrido.

A través del relato de Marina, hemos podido conocer la crueldad con la que su padre ha estado tratando a su madre: desde que le obligó a perder la virginidad con 17 años hasta hacerle perder los primeros bebés que estaba esperando durante una fuerte bronca en el cumpleaños de una de sus amistades.

"Siempre me ha chillado, agarrado para cogerme del cuello e impedir que respirara hasta quedar sin fuerzas y algunas veces perder la conciencia", hasta llegó a justificarle delante de sus hijos: "Le calmo diciendo que papá tiene razón, que fui yo la que me equivoqué, que no pasaba nada".

Es más, hasta la propia Marina, con tan sólo nueve años, alertó a su madre de que no regresara a casa cuando estaba comprando en la farmacia: "Mamá, por favor, no vuelvas a casa porque como vuelvas papá te mata". Hasta que finalmente reunió las fuerzas suficientes para divorciarse de él.

Aun así asegura que el infierno no ha terminado: "Nos engaña, nos amenaza, nos intenta atropellar, nos acosa", pero concluye diciendo: “Vuelve, no se rinde, pero yo ya no soy débil” y aseguran que ya no tienen miedo.