La reflexión sobre amor de Andrea Duro tras la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry se han casodo es te fin de semana en una boda de alcance internacional. Todo el mundo entero ha visto como la pareja sellaba su amor y precisamente este sentimiento ha sido el que ha motivado a la actriz Andrea Duro a hacer una reflexión en su cuenta de Instagram.

La intérprete ha publicado un texto de lo más reflexivo en el que empieza diciendo: "Pensando en la boda Real, hoy quería hacer una reflexión sobre el AMOR. Estoy segura de que muchas mujeres ayer se sintieron nostálgicas. Nostálgicas por ver una boda de ensueño, por ver a una mujer que pertenece a la "plebe" casarse con un príncipe en una iglesia enorme y preciosa, con un vestido hecho para eso, una princesa", escribe junto a una imagen de los Duques de Sussex.

Para continuar criticando la imagen tan distorsionada que los cuentos de hadas han dado sobre el amor: "Dentro de la iglesia, él le dice unas palabras preciosas: - I’m so lucky... ( y seguro que es afortunado y así se siente ) Y yo pienso... qué bonito el amor. Pero qué imagen tan distorsionada de él. Nos vendieron el ideal de príncipe que salva a la chica y le baja prácticamente la luna... Maldito Disney. Los príncipes, son eso, un rango y nada tiene que ver con ser azul".

Después, Andrea continúa comentando que para amar, primero hay que quererse a uno mismo: "AMOR... esa palabra tan maltratada por todos y todas. No hay amor que valga más que el que uno siente por sí mismo. Sin amor propio no puedes amar a los demás".

Para después, hablar directamente sobre su relación, entendemos que con el futbolista Chicharito. Y es que, aunque desde hace un tiempo se había rumoreado que estaban en crisis, estas palabras parecen despejar todas las dudas sobre su relación.

"Cuando pienso en la persona de la que me enamoré, pienso en él mismo. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad. Eso era lo que realmente me atrajo, lo que realmente me gustó y me enamoro. Por eso sigo queriéndole así, amándole y respetándole de la misma forma", explica.

Para terminar con este mensaje hacia el amor: "El amor, es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona, para que pueda elegir qué hace con su vida aunque no me incluya. Créeme, nada te hará sentir mejor. Feliz Domingo y mucho AMOR, pero del bueno ♥️".