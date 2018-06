Raquel del Rosario, con el corazón roto por la muerte de su cuñado, el actor Edu del Prado

La noticia del fallecimiento de actor de 'Un paso adelante' Edu del Prado ha pillado por sorpresa a muchos de sus compañeros de profesión quienes han querido llorar su muerte a través varios mensajes en sus redes sociales.

Pero entre los muchos comentarios el de la cantante de 'El sueño de Morfeo', Raquel del Rosario, ha llamado más la atención pues en él desvela que Edu era su cuñado. Por lo que la muerte del artista valenciano ha hecho que la canaria esté muy afectada por los acontecimientos.

Raquel ha escrito unas palabras muy emotivas con una bonita foto donde aparece el cantante junto a su hermano: "El pasado día de reyes, el chico de la derecha entró como un huracán de buena energía en nuestra casa de Teror y apretó un poco más el lazo que nos unía como familia. Vino a recordarnos que el amor hace que los miedos se desvanezcan, desde ese día todo es mejor. El chico de la izquierda es mi hermano mayor, Misael, su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle", dice en una primera parte del texto.

Para continuar despidiéndose de Edu: "Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo, te queremos".